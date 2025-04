Temat ciąży księżnej Meghan nie schodzi z czołówek brytyjskiej prasy. Emocje udzielają się również dziennikarzom oraz fanom monarchii z innych krajów Europy i świata. Żona księcia Harry'ego jest obecnie w zaawansowanej ciąży. Z dumą prezentuje ciążowy brzuszek podczas oficjalnych wyjść i uroczystości. Wygląda pięknie! Wszyscy zastanawiają się, kiedy urodzi się royal baby, jakiej będzie płci i jakie otrzyma imię. Sprawdź, co udało nam się ustalić!

Ciąża księżnej Meghan: data porodu i płeć dziecka

Wieść o tym, że księżna Meghan i książę Harry spodziewają się narodzin swojego pierwszego dziecka, obiegła świat w połowie października 2018 roku. W oficjalnym oświadczeniu, które wydało biuro prasowe Pałacu Kensington, poinformowano, że royal baby przyjdzie na świat wiosną 2019 roku. Nie zdradzono dokładnej daty ani płci dziecka.

- Ich wysokość książę i księżna Sussex z przyjemnością zawiadamiają, że księżna Sussex spodziewa się dziecka wiosną 2019 roku - napisano.

Obecnie wiadomo już, że termin porodu księżnej planowany jest na koniec kwietnia lub początek maja - tak donoszą zagraniczne media. Księżna Meghan obowiązki zawodowe łączy z przygotowaniami do powiększenia rodziny. Przyszła mama jest trakcie urządzania pokoju dla dziecka we Frogmore House, gdzie już wkrótce zamieszka cała rodzina.

„The Sun” poinformował, że księżna osobiście dba o wystrój pokoju dziecięcego. Ponoć zadecydowała, że kolory ścian mają być neutralne płciowo. Księżna wybrała modną biel i szarość. Co więcej, księżna i książę podobno sami nie znają jeszcze płci dziecka. Książęca para chce, by była to niespodzianka, lecz... nieoficjalnie mówi się, że to będzie dziewczynka.

Nie przeszkadza to bukmacherom typować imion zarówno dla chłopca, jak i dla dziewczynki. Jakie są ich typy? Co jeszcze wiadomo o royal baby na kilka miesięcy przed jego przyjściem na świat? Przeczytaj na kolejnych stronach!

