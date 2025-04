Księżna Meghan i książę Harry nie będą już mieszkać w Pałacu Kensington - poinformował „The Sun”. Młodzi małżonkowie od czasu zaręczyn mieszkali w bezpośrednim sąsiedztwie innych członków brytyjskiej rodziny królewskiej, w tym księżnej Kate i księcia Williama oraz ich dzieci. Już wkrótce to się zmieni. Skąd taka decyzja?

Gdzie zamieszkają Meghan i Harry?

Książęca para z Sussex ma zamieszkać w Frogmore House w Windsorze, który jest oddalony o około 40 minut drogi z Londynu. Małżonkowie mają zmienić miejsce zamieszkania już na początku przyszłego roku. Wybór lokum nie jest przypadkowy. To właśnie w Frogmore House odbyła się sesja narzeczeńska Meghan i Harry'ego, a także przyjęcie weselne pary.

W nowym lokum małżonkowie mogą liczyć na luksusowe życie. Dom ma 10 pokoi, siłownię, spa i salę do jogi, którą jest ulubioną formą aktywności księżnej. We Frogmore House książęca para będzie się przygotowywać do powitania na świecie swojego pierwszego dziecka, które przyjdzie na świat wiosną 2019 roku. Oficjalnie mówi się, że wyprowadzka spowodowana jest właśnie chęcią zachowania spokoju i dyskrecji w tym szczególnym czasie. Jednak brytyjskie media piszą, że przyczyna może być zupełnie inna...

fot. ONS

Zagraniczne tytuły donoszą, że powodem wyprowadzki może być konflikt między księciem Harry'm i księciem Williamem. Między braćmi miało dojść do spięcia, po którym zapadła decyzja o zmianie. Kolejnym argumentem miały być również różnice między księżną Kate a księżną Meghan, które prowadzą odmienne style życia.

Czy plotki o konflikcie Harry'ego i Williama są prawdziwe? Odpowiedź na to pytanie raczej pozostanie tajemnicą braci. Jednak pewnym jest, że każdy z nich ma teraz swoją rodzinę, więc chęć prowadzenia osobnych gospodarstw domowych jest zupełnie zrozumiała. Tym bardziej, że wkrótce familia się powiększy i niewykluczone, że będzie powiększać się w przyszłości. :)

