Od kiedy ogłoszono, że księżna Meghan i książę Harry spodziewają się dziecka, to temat numer jeden w zagranicznych mediach. Wszyscy czekają, aż będzie znana płeć dziecka. Niedawno Meghan Markle przyznała, że to jej szósty miesiąc ciąży. To oznacza, że termin porodu wypadnie na kwiecień.

Reklama

Jak czuje się księżna Meghan w ciąży?

Chociaż Meghan Markle ma już całkiem pokaźnych rozmiarów brzuch ( końcu do rozwiązania zostały niecałe trzy miesiące), nie oszczędza się jakoś wyjątkowo. Media brytyjskie donoszą, że księżna nadal pełni swoje codzienne obowiązki w pałacu u boku Harry’ego.

Ostatnio Meghan razem z księciem Harrym wybrali się do Royal Albert Hall na pokaz „Cirque du Soleil”. Meghan założyła obłędną cekinową suknię do kostek z rozcięciem, eksponującą ciążowy brzuszek. Wyglądała pięknie!

Zobacz w galerii najnowsze zdjęcia Meghan Markle!

Reklama

To też może cię zainteresować:Meghan Markle doczekała się przezwiska wśród obsługi Pałacu. Nie jest miłe…