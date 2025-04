Widzieliście film "Grand Budapest Hotel"? Jeśli nie, to koniecznie musicie nadrobić zaległości, bowiem produkcja zdobyła szereg nagród za makijaże, scenariusz oraz fryzury podczas Writers Guild Awards West Coast 2015.

W kategorii "Film", wśród wyróżnionych scenariuszów znalazły się dobrze znane już nam tytuły: "Gra tajemnic" oraz "The Internet's Own Boy: the Story of Aaron Swartz".

Nagrody za najlepsze scenariusze telewizyjne powędrowały do "Detektywa", "Louie","Deliverance Creek", "Olive Kitteridge".

Najważniejsze nagrody wręczone przez gildię makijażystów i stylistów, powędrowały do:

Makijaż współczesny w filmie kinowym - "Strażnicy Galaktyki"

Makijaż historyczny/kostiumowy w filmie kinowym - "Grand Budapest Hotel"

Charakteryzacja specjalna w filmie kinowy - "Strażnicy Galaktyki"

Fryzury współczesne w filmie kinowym - "Birdman"

Fryzury historyczne/kostiumowe w filmie kinowym - "Grand Budapest Hotel"

Na wydarzeniu nie zabrakło znanych gwiazd oraz wirtuozów sztuki filmowej.

Zobaczcie naszą galerię!

