Notting Hill

Hugh Grant ma w sobie coś, co rozpala w kobietach płomień pragnienia. Czy to bujne włosy, niebieskie oczy, chłopięcy uśmiech? Nie, w Notting Hill, to Julia Roberts kradnie całą uwagę jeśli chodzi o atrakcyjne usta. Warto to zobaczyć! Szczególnie polecamy romantyczkom.