Telekamery 2015 już za nami. to wyjątkowe święto telewizji, które skupia gwiazdy, dziennikarzy, artystów i celebrytów. Na rozdaniu statuetek pojawiło się blisko 100 znanych osobistości. Kto otrzymał statuetkę?

To gala z prawdziwego zdarzenia i okazja do przyjrzenia się kreacjom gwiazd, misternym fryzurom i dopracowanym makijażom.

Gratulacje i wyrazy uznania płyną z pewnością do Barbary Kurdej-Szatan, ktora od kilku lat skutecznie czaruje nas swoim niebywałym wdziękiem!

Cieszymy się też ze statuetki dla Agnieszki Chylińskiej, a przed Katarzyną Glinką chylimy czoła - jej stylizacja była powalająca!

Zobaczcie same!

Oto pełna lista zwycięzców Telekamer 2015:

Aktorka: Barbara Kurdej-Szatan

Aktor: Michał Żebrowski

Muzyka: Sylwia Grzeszczak

Prezenter pogody: Agnieszka Cegielska

Komentator sportowy: Przemysław Babiarz

Serial: "Ranczo"

Serial paradokumentalny: "Na sygnale"

Juror: Agnieszka Chylińska

Program rozrywkowy: "Rolnik szuka żony"

Prezenter informacji: Jarosław Kuźniar

Osobowość telewizyjna: Tadeusz Sznuk

Złota TeleKamera nr 1: "Czas honoru"

Złota TeleKamera nr 2: Polsat Sport

Nagroda specjalna nr 1: Kanał TVP Seriale

Nagroda specjalna nr 2: Kanał Kuchnia +

Nagroda specjalna nr 3: Kanał HBO

Nagroda specjalna nr 4: Kanał TV Puls

Nagroda specjalna nr 5: Kanał Polsat Viasat History