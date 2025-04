Kuba Wojewódzki nie sympatyzuje z Małgorzatą Rozenek-Majdan. Wyśmiewał ją jako „Perfekcyjną...”, a od czasu pierwszej edycji „Azja Express” są w stanie zimnej wojny. Ani jedno, a ni drugie, nie stroni od szczerości. Jednak Wojewódzki tym razem przesadził - poszedł w ślady Manueli Gretkowskiej i wyśmiał sesję Majdanów dla „Vivy!” w swojej rubryce w „Polityce”. Czy Małgorzata Rozenek-Majdan odpowie mu na zniewagę?

Kuba Wojewódzki skrytykował sesję Majdanów w Vivie - co powiedział?

Na początku tygodnia w internecie rozhulała się prawdziwa afera. Manuela Gretkowska obszernie skomentowała i zaopiniowała sesję Majdanów wykonaną w Dubaju, która ukazała się w magazynie Viva!. Z racji ekskluzywnego charakteru pisma, z racji że to była to sesja rocznicowa - wyglądała luksusowo, a to raziło w oczy pisarkę. Posunęła się o krok za daleko, wyśmiewając parę. Szczegóły poniżej:

W piśmie Viva Małgorzata Rozenek-Majdan wraz z małżonkiem Radosławem świętuje pierwszą rocznicę ślubu - napisał Wojewódzki w swojej rubryce w tygodniku Polityka. Sesja utrzymana jest w estetyce wczesny Bokassa, późny Janusz i Grażyna. Z reakcji czytelników czuć, że będzie to kariera krótka, ale za to śmieszna.

Opóźniona reakcja Wojewódzkiego to zaledwie ułamek treści w stosunku do wywodu Manueli Gretkowskiej. Prawdopodobnie jednak dziennikarz zapragnął wszcząć podobny rodzaj dyskusji, i sprowokować celebrytkę do instragramowo-facebookowej wymiany zdań. Chyba daremnie, bo Rozenek-Majdan nie podniosła rękawicy.

