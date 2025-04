3 z 3

Anna Przybylska założyła do programu śniadaniowego ciemne okulary

Nie jest tajemnicą, że Ania toczyła wojnę z paparazzi, którzy nawet podczas choroby nie dawali jej spokoju. W 2013 odbyła się premiera filmu Sęp. Po części oficjalnej Przybylska była wręcz dręczona przez fotografów. To chyba dlatego, postanowiła nazajutrz pojawić się w Pytaniu na śniadanie... w ciemnych okularach.

- Myślałam, że ją zabiję. Kładłam Ance do głowy, że nazajutrz z samego rana musi, choćby nie wiem co, po prostu musi iść do Pytania na śniadanie. Sama wieczorem wracałam do Gdyni. Rano włączyłam telewizor, by sprawdzić, czy dotarła. Kiedy zobaczyłam ją w tych ciemnych okularach, myślałam, że się przewrócę. Podobno Anka na fotelu u charakteryzatorek założyła te okulary i mówi: „Pudrujcie tylko naokoło”. Myślałam, że będzie afera, ale jakoś rozeszło się po kościach... - wspomina w biografii menadżerka zmarłej aktorki, cytowana przez viva.pl

Chyba tylko Ani Przybylskiej mogło ujść na sucho takie wykroczenie ;-)

Bieniuk tłumaczy się z nieobecności na prapremierze książki