Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan - wywiad w „Vivie!”

Małgorzata: To mnie stawia w bardzo niezręcznej sytuacji. To są słowa, które dotykają mojej intymności, a ponieważ zdaję sobie sprawę z tego, że to niełatwa sytuacja, próbuję nadać temu lekki ton. A tak naprawdę to jest dla nas bardzo trudne. Procedura in vitro jest skomplikowana, wymaga czasu. Nie chcę, żeby to było poddawane ciągłej dyskusji publicznej.

– Nie ma tu miejsca na żarty.

Małgorzata: Tak. Koniec tematu. Radosław: Tym bardziej że ostatnio pisano, że między nami są nieporozumienia, bo Małgosia stawia na pracę, a ja nalegam na dziecko.