Najciekawsze eventy minionego miesiąca? Trudno byłoby skompletować najciekawsze zdjęcia, bowiem byłaby ich cała masa! Dokonałyśmy zatem selekcji i przypominamy, co ciekawego wydarzyło się w ostatnim czasie.

Polskie gwiazdy na salonach

Kogo często widywaliśmy na ściankach i wydarzeniach? Miesiąc marzec obfitował w wydarzenia modowe i konferencyjne, a kwiecień rozpoczął się prezentacją urodowych trendów znanych marek. Dowiedzieliśmy się także, że Anna Lewandowska została twarzą marki Gilllette i podpisała fantastyczny kontrakt: poprowadzi własny program. Do gustu przypadły nam stylizacje Doroty Gardias i Joanny Horodyńskiej, podczas półfinału Fashion Designer Awards. Nie obeszło się bez wydarzeń modowych, ale w charakterze prezentacji nowych kolekcji. Tu mamy na myśli pokaz najnowszych wzorow pochodzących z kolekcji Sabriny Pilewicz, której torebki pokochały gwiazdy. Teraz możecie wygrać jedną z nich w konkursie, o którym więcej dowiecie się tutaj.

Zobacz nową kolekcję torebek Sabriny Pilewicz

Największym wydarzeniem o medialnym charakterze było rozdanie statuetek: Wiktory 2014. Kto otrzymał to wyróżnienie? Na liście zwycięzców pojawił się m.in. Mariusz Treliński, jednakże to Edyta Herbuś skradła spojrzenia fotoreporterów. Zobaczcie, dlaczego!

Premiery filmowe: Nowy Jork i Los Angeles pełne gwiazd

Za Oceanem niemalże każdego dnia gwiazdy pojawiają się na czerwonym dywanie z racji kolejnych premierowych pokazów filmowych oraz imprez muzycznych. Wpadły nam w oko Katie Holmes i Elizabeth Banks, które promują produkcje ze swoim udziałem. Zwrociłyśmy też uwagę na fantastyczną Taylor Swift, która zgarnęła aż 3 statuetki na gali iHeartRadio Music Awards, podczas ktorej zrobiła coś niezwykle zabawnego w duecie z Justinem Timberlake'em. Jesteście ciekawe, kto jeszcze znalazł się w naszej galerii? Zapraszamy do jej obejrzenia!

