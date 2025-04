Zabawne, wzruszające, a czasem dziwaczne! Zdjęcia na Instagramie bywają naprawdę zaskakujące, a niektóre gwiazdy prześcigają się w pomysłach na najciekawsze lub najbardziej irracjonalne foty na Instagramie.

Reklama

Z każdym następnym miesiącem mamy wrażenie, że czas pędzi coraz szybciej. Próbujemy za nim nadążyć, dlatego specjalnie dla was, chcemy zamknąć marzec podsumowującą galerią z gwiazdami. Jednakże nie jest to typowe zestawienie: przygotowałyśmy 20 najciekawszych, czasem dziwacznych, a czasem cieszących oko zdjęć, które celebryci wrzucili na swoje profile na Instagramie w ciągu ostatnich 31 dni. Było tego naprawdę sporo, dlatego trudno było dokonać selekcji. Wzięłyśmy pod uwagę przede wszystkim to, które gwiazdy są najchętniej przez was obserwowane i to, ktore z nich są najbardziej inspirujące pod różnymi względami.

Marzec 2015: Najlepsze fotki z Instagrama

W naszej galerii znajdziecie zestawienie zdjęć bez makijażu, z dziećmi, w negliżu czy zabawnych pozach. Naszymi faworytami są zdecydowanie Rihanna, Jennifer Lopez oraz Alessandra Ambrosio ze swoimi pociechami. Nie mogło zabraknąć także fotki Victorii Beckham, obejmującej syna, Brooklyna czy beztroskiej Taylor Swift z Karlie Kloss. Jesteście ciekawe, kto jeszcze załapał się do rankingu?

Reklama

Zobacz także:

Must-have redakcji na marzec

Martyna Wojciechowska na rozdaniu Wiktorów

Suknia ślubna Joanny Koroniewskiej