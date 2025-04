Serial komediowy „Ranczo” to jedna z najbardziej lubianych przez Polaków produkcji. Opowiada o perypetiach mieszkańców wsi Wilkowyje, w tym powracającej z USA Lucy, która wprowadza się do bajkowego dworku z ogromnym ogrodem. Kobieta szybko wywraca życie wsi do góry nogami, a finalnie zostaje wójtem gminy i zaprowadza swoje porządki. Jednocześnie znajduje miłość i wiąże się z lokalnym artystą Kusym.

Gdzie znajduje się dworek z „Rancza”?

Większość nagrań do serialu miała miejsce w Jeruzalu, wsi w okolicy Mińska Mazowieckiego. Tam znajduje się chociażby słynny sklep spożywczy, pod którym okoliczni „dżentelmeni” pili swoją dzienną porcję Mamrota.

Bajeczny dworek serialowej Lucy znajduje się jednak gdzie indziej. Nieruchomość stoi we wsi Sokule w powiecie żyrardowskim. Budynek pochodzi z XVIII wieku i wykorzystywany był również w słynnych „Nocach i Dniach”.

Dworek to parterowa budowla z cegły, wzniesiona na planie prostokąta, z mieszkalnym poddaszem, pokryta wysokim dachem czterospadowym z symetrycznie rozmieszczonymi oknami. Utrzymany jest w stylu klasycznym z elementami stylu zakopiańskiego. Do dworu wiedzie stara aleja kasztanowa, która jest niezwykłym miejscem.

Obecnie dworek jest własnością prywatną, a w sieci na próżno szukać informacji o mieszkańcach, którzy chronią swoje dane. Budynek nie jest również udostępniany do zwiedzania fanom serialu.

Chociaż dom nie jest na sprzedaż, z czystej ciekawości sprawdziliśmy, ile kosztuje tego typu dworek. Z informacji zawartych na różnych portalach aukcyjnych dowiadujemy się, że za dom podobny do tego z „Rancza” zapłacimy od 2 do nawet 15 milionów złotych.

Ta kwota nie jest co prawda tak zawrotna jak cena najdroższego domu w Polsce, który kosztuje aż 105 milionów złotych, ale i tak robi wrażenie. Nieco taniej można kupić np. domek z bali, dokładnie taki jak dom Judyty z „Nigdy w życiu”. Jest równie piękny, a nie zrujnuje finansowo tak bardzo, jak historyczny dworek.

