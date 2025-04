Komedia romantyczna „Nigdy w życiu” to już bez wątpienia klasyk polskiej kinematografii. Kochają ją całe pokolenia, a tekst „Judyta, nie dramatyzuj” trafił na stałe do słownika wielu z nas. Fani filmu doskonale pamiętają domek, który główna bohaterka wybudowała po rozwodzie z mężem, który ją zdradził. My wiemy, gdzie ten budynek znajduje się naprawdę.

Gdzie jest domek z „Nigdy w życiu”?

W filmie Judyta, grana przez niezawodną Danutę Stenkę, po rozwodzie decyduje się kupić działkę na wsi i wybudować tam dla siebie i swojej córki dom. Wszyscy odradzają jej ten pomysł, a wsparcie ma jedynie w najbliższej przyjaciółce. Judyta jest o tyle zdeterminowana, że działka, na której ma powstać lokum, przyśniła jej się i była jednym z jej życiowym marzeń.

Po kilku miesiącach czekania, wyrzeczeń i problemów z finansami, w końcu udaje się jej dopiąć swego. Wraz z córką wprowadza się do wyśnionego domu, a jej życie zaczyna się układać.

Tak naprawdę domek z bali rzeczywiście powstał, a po zakończeniu nagrań do filmu został sprzedany. Za jego projekt i wykonanie odpowiedzialna jest firma EKODOM i OGRÓD z Pruszkowa oraz architekt Leszczyński. Pojawienie się ich budynku w „Nigdy w życiu” było dla nich świetną reklamą.

Jeśli też chcesz postawić taki drewniany dom, musisz liczyć się z kosztami. O tym, ile prawdopodobnie mogła kosztować nieruchomość z filmu, możemy przeczytać na Facebooku, na profilu „Architecture in movies”.

Cena za wykonanie m² powierzchni użytkowej z bali podwójnej, okrągłej bądź pojedynczej waha się w granicach 1500-3500 złotych, a czas realizacji stanu surowego otwartego to około 2 do 6 miesięcy, jest on uwarunkowany wieloma czynnikami m.in. stopniem skomplikowania bryły, ogólnej dostępności działki oraz rodzajem podłoża - tłumaczą twórcy strony

Domek Judyty znajduje się niedaleko Nowego Dworu Mazowieckiego w miejscowości Goławice k. Pomiechówka. Za malownicze pejzaże odpowiada tam rzeka Wkra, która wpada do Narwi.

