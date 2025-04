Program „Rolnik szuka żony” ruszył właśnie z 7. już edycją. Rolnicy i rolniczka uczestniczący w show szukają swojej miłości pod czujnym okiem kamer i prowadzącej - Marty Manowskiej. Widzowie wybrali już swojego faworyta w tym sezonie programu, którym został 31-letni Maciej. Wiemy też, kto najmniej przypadł im do gustu.

Józef z „Rolnik szuka żony” nielubiany przez widzów

Najstarszy ze wszystkich rolników, 66-letni Józef wywołuje dość dużo emocji, co da się zauważyć w mediach społecznościowych programu. Mężczyzna przyznał na początku show, że rodzina się go wyrzekła przez to, że zamierza szukać miłości w telewizji. To go nie zraziło i widać, że żywiołowy Józef bardzo otwarcie podchodzi do kontaktów damsko-męskich. W jednym z odcinków przyznał chociażby, że jest „wzrokowcem” i szuka młodszej i atrakcyjnej partnerki.

Fani programu są zdania, że poczynania Józefa są zbyt frywolne, a komentarze w stosunku do kandydatek na jego partnerkę - seksistowskie. Na Instagramowym profilu „Rolnik szuka żony” internauci komentowali zachowanie 66-latka. Bez ostrych słów krytyki się nie obyło.

- On miłości to na pewno nie szuka.- Pan Józef kreował się na gentlemana, wzruszał jak opowiadał o miłości, a okazał się zwykłym erotomanem.- Ohydny w tych swoich wyrafinowanych żartach – czytamy w sekcji komentarzy

W 7. edycji show udział bierze 7 uczestników w różnym wieku. Wśród nich jest 6 mężczyzn i jedna kobieta, która zdecydowała się właśnie w ten sposób znaleźć nowego partnera. Jak myślicie, uda im się odnaleźć miłość?

