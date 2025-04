Nie ma co tu kryć, chciałoby się powiedzieć, ale w rzeczywistości to właśnie jest! Sąppewne urodowe defekty którymi nie chcielibyśmy się chwalić. Jednak czujne oko zauważy każdy detal. O czym mowa? Przekonajcie się same!

Reklama

Urodowe (i genetyczne) defekty gwiazd

W naszej galerii zaprezentowałyśmy kilka przykładów tego, jak natura potrafi być złośliwa lub... figlarna. Boskie ciało, ale brak pępka? Nieziemska uroda, ale... zdeformowany palec? Tak! Nikt nie jest idealny, nawet modelki (np. Karolina urkova) czy aktorzy (Ashton Kutcher).

Jeśli kiedyś wydawało się wam, że sławnym osobom nie brakuje niczego, to jesteście w błędzie. Niektórzy borykają się z kompleksami i dziwnymi defektami. Zobacz!

Reklama

Zobacz także:

Glinka gościem kulinarnego programu 20 najgorętszych kochanków kina przed Greyem 17 gwiazd, które się nie uśmiechają Prawdziwe imiona gwiazd. Będziesz w szoku!