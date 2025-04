5 z 12

1977

To prawda, że to ścieżka filmowa do New York, New York jest największym atutem tej produkcji. Jednak talent aktorskiego duetu i chemia, jaką stworzyli na planie, a którą umiejętnie sprzedał Scorsese, jest niepowtarzalna i wybitna. Jimmy jest saksofonistą, który pragnie zdobyć sławę grając w Big Bandzie, Francine - piosenkarką marzącą, by znaleźć się w świetle reflektorów. Gdy występują razem, Nowy Jork staje w płomieniach. Jest to początek burzliwego romansu, który wystawia na próbę ich zdolność do zachowania równowagi między miłością do jazzu i do siebie nawzajem.