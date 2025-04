Gwiazdy tłumnie rozprawiają się z hollywoodzkim mitem i panujący przekonaniem, że celebrytki to chodzące ideały. Scarlett Johansson zaapelowała o zaakceptowanie siebie (wrzuciła swoje zdjęcie bez makijażu), a Alicia Keys zupełnie zrezygnowała z make-upu. Mila Kunis dołączyła do tego grona. I poszła nawet o krok dalej!

Czy jesteśmy w stanie wyobrazić sobie świat bez kobiet na szpilkach, bez pomalowanych lakierem paznokci czy oka podkreślonego maskarą? Panuje ogólny konsumpcyjny przesyt w każdej sferze życia. Kobiety od zawsze próbowały wszelkich metod (domowych, naturalnych), aby dopracować swój wygląd. Ciasne gorsety? Owszem! 55 cm w talii? Trzeba próbować! Konturowanie twarzy? Każdy przecież musi mieć wąski nos! Tak było, ale... do czasu. Znane gwiazdy, w tym Mila Kunis, postanowiły postawić temu kres i zapoczątkowały nowy trend #nomakeup, o którym pisałyśmy wam całkiem niedawno.

Gwiazdy w wersji #nomakeup

Aktorka, która jest naturalnie piękną kobietą, zaprezentowała się na okładce jednego z popularnych magazynów zupełnie bez makijażu. Dlaczego?

Była taka firma, która zrobiła mi raz sesję zdjęciową i wyretuszowała mnie do tego stopnia, że miałam myśl Jeju, to nie ja. W czym rzecz? Ktoś chciał moje nazwisko, chciał sesję, a potem wersję mnie, kogoś, kim nawet nie jestem. Nienawidzę tego. Czy chcę, by czasem moje oczy wyglądały na mniej zmęczone, a skóra się mniej świeciła na zdjęciu? Jasne. Ale czy chcę, żeby prostować mi nogi, zwężać moją talię, zaokrąglać biodra, wydłużać szyję, bla, bla, bla? Nie.

- odpowiedziała Mila Kunis.

Aktorka dodała także, że na co dzień nie należy do kobiet, które dbają o swój wygląd w zbyt skrupulatny sposób:

Nie noszę makijażu. Nie myję włosów codziennie. To nie jest coś, co byłoby w moim stylu. Imponują mi kobiety, które potrafią obudzić się 30, 40 minut wcześniej, aby pomalować oczy eyelinerem. Myślę, że to jest piękne. Ale ja po prostu nie jestem tą osobą.

- wyznała aktorka w wywiadzie.

Mila Kunis bez makijażu na okładce

Wielu nie jest w stanie jednoznacznie stwierdzić, czy zdjęcie aktorki jest absolutnie pozbawione obróbki graficznej oraz czy ona sama nie podkreśliła chociażby linii brwi, a jej cera nie została ujednolicona. Jak myślicie? Wewnątrz magazynu pojawiła się również fotka w pełnym makijażu.

Moda się zmienia, trendy w urodzie miksują, ale jedno jest pewne: kobiety nie powinny za wszelką cenę dążyć do ideału, ślepo wpatrując się w zdjęcia gwiazd. Teraz wiemy, że nie wszystkie celebrytki są perfekcyjne, a nawet że większość z nich wcale nie chce być ideałami! To w większości zwyczajne kobiety, którym pomaga sztab profesjonalnych stylistów i wizażystów, by na moment przemienić je w księżniczki do czasu, gdy symbolicznie wybije północ.

