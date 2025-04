Wydaje się, że ktoś, kto na co dzień pracuje z kobietami, powinien potrafić się powstrzymać od takich obrzydliwych żartów. Na taki jednak pozwolił sobie niedawno Tomasz Ossoliński podczas kręcenia nowego programu „Stylowy projekt”. Na odpowiedź urażonej tym „żartem” piosenkarki nie trzeba było długo czekać.

W nowym rozrywkowym programie uwagę Tomasza Ossolińskiego przykuł napis „DODA” wyszyty koło rozporka modela. „W sumie to tam pasuje” skomentował to projektant, a współprowadząca program modelka Anna Jagodzińska zareagowała na to wyraźnym rozbawieniem.

Doda odpowiedziała na żart Tomasza Ossolińskiego

Znana już od wielu lat z ciętego języka Doda nie zwlekała długo z odpowiedzią. Skomentowała tę sytuację na łamach SuperExpressu.

Poniżanie kobiet, deprecjonowanie ich i uprzedmiotawianie świadczy tylko o „mężczyźnie”, który to robi. W dobie „me too” takie publiczne zachowania w końcu spotykają się z dezaprobatą widzów, którzy nie akceptują chamstwa i seksizmu w telewizji, bo to daje fatalny przykład i otwiera furtkę innym mężczyznom do obrażania kobiet bez powodu – mówi o tej sytuacji piosenkarka.

Faktycznie, fani programu, Dody, ale i samego projektanta jasno wyrazili swoje zdanie na ten temat. Chociaż pojawiały się pojedyncze głosy broniące prowadzącego, w większości wytykano mu ten niestosowny komentarz, a jego profil na Instagramie zaczęły zalewać treści o, no cóż, podobnym poziomie.

Tomasz Ossoliński przeprosił już oficjalnie Dodę. Na swoim instagramowym profilu napisał, że szanuje wszystkie kobiety i nigdy nie miał zamiaru urazić jej swoim niefortunnym komentarzem.

