Dla wielu kobiet założenie tej samej kreacji na więcej niż jedno publiczne wystąpienie to straszny obciach. Dlatego właśnie za każdym razie stawiają sobie za punkt honoru, by wyglądać olśniewająco i niepowtarzalnie. Szczególnie czerwony dywan rządzi się własnymi prawami. Gwiazdy prześcigają się w pięknych i... bardzo drogich kreacjach.

Reklama

Co roku na balu fundacji TVN „Nie jesteś sam” pojawiają się największe polskie gwiazdy w nowych sukniach od znanych projektantów. Odeszła od tego Ewa Chodakowska, która postanowiła założyć suknię, którą już miała na sobie na tej imprezie. Dokładnie trzy lata temu!

Ewa Chodakowska na balu TVN

Chociaż na gali Fundacji TVN „Nie jesteś sam” chodzi głównie o pomoc potrzebującym, ogromna uwaga jest skierowana na to, co gwiazdy mają na sobie. Kinga Rusin uważa, że elegancja sprzyja hojności, a swoje suknie co roku wystawia na aukcjach WOŚP.

Ewa Chodakowska postąpiła zupełnie na przekór tym słowom. Pieniądze, które wydałaby na (zbędną według niej) sukienkę wolała przeznaczyć właśnie na Fundację.

fot. ONS

Ile masz w swojej szafie rzeczy, które założyłaś TYLKO RAZ? Bo w mojej – choć wielkiej – szafie, znajdziesz rzeczy sprzed 10 lat. Wiem, wiem, że czerwony dywan rządzi się swoimi prawami, ale ja tam lubię po swojemu. Zamiast wydawać kasę na kolejne kiece, wolałam wesprzeć Fundacje TVN. Pomagać to nasz obowiązek. Każdego z nas – pisze na swoim Instagramie.

Sukienka, w której pojawiła się trenerka, jest wyjątkowo piękne i szczerze mówiąc, same nie mogłybyśmy się powstrzymać, by założyć ją więcej niż raz. Czarny materiał i błyszczące klejnoty to ozdoba sama w sobie!

Naszą uwagę przykuł jeszcze jeden szczegół. Przez te trzy lata jedyne, co zmieniło się u Ewy Chodakowskiej, to... długość włosów! Trenerka wyglądała równie pięknie w 2016, jak i w 2019 roku. Upływający czas zupełnie nie ma wpływu na jej wygląd.

Reklama

Zobacz też:

Flesz Fashion Night: która gwiazda wyglądała najlepiej, a kto zaliczył modową wpadkę?

Doda zdradziła, ile zarabia się w polskim showbiznesie. Odpowiedź zaskakuje