Na tegorocznej gali Flesz Fashion Night Annę Puślecką oglądać było można nie tylko na ściance, ale i na wybiegu. Projektantka mody Agnieszka Maciejak zainspirowana historią aktorki postanowiła wybrać ją na swoją muzę. Anna Puślecka jest wzorem dla milionów kobiet, które nie mają siły walczyć o swoje prawa.

Kilka tygodni temu media obiegł apel aktorki chorej na złośliwy nowotwór piersi. Zwróciła się do ministra zdrowia, wypominając mu, że jedyny lek, który daje szansę na normalne życie, nie jest refundowany w Polsce. Jako jedynym kraju w całej Europie.

Aktorka już wcześniej wspominała, że czuje się dobrze. Choroba długo nie dawała u niej żadnych objawów. Stara się jednak nie tracić wiary w lepszą przyszłość i nie chce dać się zamknąć w domu.

Warto pokazywać, że jeśli jest się ciężko chorym, to nie należy się chować w domu, w kącie, tylko jeśli ktoś się dobrze czuje, a ja się dobrze czuję, to należy wychodzić. Pracować, spotykać się. Bawić się, wyjeżdżać na wakacje. To jest bardzo ważne

– mówi Anna Puślecka.