„Top Model” od kilkunastu już lat jest jednym z ulubionych show Polaków. Piękne kandydatki i przystojni kandydaci, walczą o kontrakt z agencją modelek i międzynarodową sławę. We wrześniu ruszyła 9. już edycja programu, która z powodu pandemii odbyła się na nieco innych zasadach. Niezmienny pozostał jednak Złoty Bilet.

Weronika Kaniewska zdobyła Złoty Bilet w „Top Model”

Złoty Bilet to formuła wprowadzona w 8. edycji programu. Pozwala ona wybranemu przez jury uczestnikowi przejść bezpośrednio z etapu pierwszych castingów do finałowej 14-tki. W poprzedniej edycji otrzymała go Klaudia El Dursi, która obecnie robi karierę w telewizji.

Tym razem Joanna Krupa, Marcin Tyszka, Katarzyna Sokołowska i Dawid Woliński postawili na Weronikę Kaniewską, dla przyjaciół Kikę. 19-latka została zaproszona na casting przez samą Joannę Krupę, która uważa, że dziewczyna ma idealne warunki do zostania top modelką.

I trzeba się z nią zgodzić, bo Kaniewska rzeczywiście zachwyca urodą. Piękne, niebieskie oczy, hollywoodzki uśmiech, zgrabna sylwetka i 178 cm wzrostu to przepustka, która może zapewnić jej wielką światową karierę modelingową.

Prywatnie dziewczyna jest bardzo skromna, mieszka z mamą, a wolny czas poświęca jeździe konnej, którą zajmuje się od dzieciństwa.

Internauci również zgadzają się z wyborem jury i w mediach społecznościowych nie szczędzą Weronice komplementów. Wiele osób twierdzi, że 19-latka może nawet wygrać 9. edycję show. A wy jak myślicie?

