Chyba nikt nie ma wątpliwości, że nieidealny zgryz może skutecznie zniechęcić do szerokiego uśmiechu - szczególnie na ściance. Doprowadzenie go do perfekcji zawsze kosztuje wiele bólu, łez, czasu oraz... pieniędzy. Te gwiazdy dziś mogą pochwalić się idealnym uzębieniem, chociaż nie zawsze tak było.

Gwiazdy, które zrobiły sobie zęby

Gwiazdy decydują się na różne rozwiązania. Niektóre z nich przeszły leczenie ortodontyczne i wybielanie u dentysty, inne postawiły na estetyczne licówki. Czasem jednak nawet i te metody nie wystarczą i oprócz aparatu ortodontycznego musiały przejść też wizytę u chirurga szczękowego.

Anna Lewandowska postawiła na tradycyjne rozwiązania i przez dłuższy czas nosiła aparat ortodontyczny. Dzięki niemu mogła wyprostować lekko skrzywiony zgryz i dziś zachwycać wszystkich swoim olśniewającym uśmiechem.

Ze swojego zgryzu nie była zadowolona także Edyta Pazura. Gwiazda zdecydowała się na śnieżnobiałe licówki. Co niektórzy komentatorzy wypominają jej koszt tego uśmiechu, który według doniesień niektórych tabloidów, wyniósł nawet 40 tys. złotych. Na licówki zdecydowali się także Natalia Siwiec, Andrzej Piaseczny, Michał Wiśniewski i Olivier Janiak.

Za pomocą specjalnych nakładek ortodontycznych swój zgryz wyrównała Małgorzata Kożuchowska. Aktorka nigdy nie ukrywała, że miała taką zdrowotną konieczność.

Obecnie coraz więcej dorosłych decyduje się na aparat ortodontyczny. Swoje zęby w ten tradycyjny sposób wyrównała między innymi Małgorzata Rozenek, Blanka Lipińska i Joanna Kulig.

