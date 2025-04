Wiele polskich gwiazd nie ukrywa, że chętnie bywa u chirurga i korzysta z usług medycyny estetycznej i otwarcie przyznaje, że zoperowały sobie lub poprawiły niektóre części ciała.

W komentarzach na Instagramach tych gwiazd mimo to nie brakuje krytyki ich wyglądu i zarzutów, że przesadzają z operacjami i zabiegami. To pokazuje, że niestety do społecznej akceptacji tego, że różni ludzie decydują się robić ze swoimi ciałami różne rzeczy, jeszcze bardzo długa droga.

Gwiazdy, które powiększyły piersi

Doda kilkanaście temu szokowała wszystkich swoim wizerunkiem. Skąpe wdzianka, skóra, lateks i wysokie obcasy, a do tego... ogromny biust, którego operacji nigdy nie ukrywała. Trzeba pamiętać, że były to czasy, kiedy operacje plastyczne były w Polsce jeszcze tematem tabu.

Na operację powiększenia piersi zdecydowało się jednak wiele więcej polskich gwiazd. Dziś swój biust dumnie prezentuje Małgorzata Rozenek. Dziennikarka powiększyła go dwa razy, jednak dzisiaj przyznaje, że duże piersi nieco się jej znudziły. Rozważa nawet... operację pomniejszenia ich.

Natalia Siwiec również zdecydowała się na ten zabieg. Modelka nigdy nie ukrywała operacji, które zrobiła sobie u chirurga, jednak przyznaje, że biust powiększyła nie dlatego, że uważała, by był za mały, jednak po zrzuceniu wagi nie była usatysfakcjonowana jego kształtem.

Lista gwiazd, które postanowiły powiększyć swoje piersi jest jednak naprawdę długa! Zabieg przeszły również między innymi Blanka Lipińska, Monika Kozakiewicz i Marietta Fiedor z „Love Island”, Martyna Kondratowicz z „Hotelu Paradise”, Honorata Skarbek, Deynn oraz Iwona Węgrowska.

