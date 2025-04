W „The Voice Kids” wśród uczestniczących dzieci nie brakuje prawdziwych talentów i nieoszlifowanych diamentów. Program pozwala im nie tylko wyćwiczyć swój warsztat wokalny, ale też zdobyć ogromną sławę - i to nie tylko w Polsce, ale i za granicą, jak było w przypadku Roksany Węgiel.

14-letni Adam Adamczuk oczarował sędziów programu i widzów pięknym wykonaniem utworu, wzruszył ich też swoją historią. Pomimo wszystkich przeciwności losu, nigdy się nie poddał i spełnił jedno ze swoich marzeń, którym był udział w „The Voice Kids”.

14-latek zachwycił jurorów „The Voice Kids”

Nastolatek pochodzi z wielodzietnej rodziny, ma sześcioro rodzeństwa. Jak mówi jego siostra, jego życie nie było usłane różami. Trzy lata temu zostawiła go mama, a jego ojciec nie był w stanie sprawować nad nim opieki. Aby Adam Adamczuk nie trafił do domu dziecka, opiekę nad nim musiała przejąć jego siostra, Marzena.

Jest to duże wyzwanie, aczkolwiek nie wyobrażałam sobie innego wyjścia. Nie mogłabym żyć ze świadomością, że Adaś jest w domu dziecka. To nie byłoby dla mnie szczęśliwe życie. Teraz jestem szczęśliwa - wyznała w programie siostra uczestnika.

Adam nie ukrywa, że zawdzięcza swojej siostrze bardzo wiele i jest jej wdzięczny za każdą minutę, którą mu poświęca. Jego siostra nie ma wiele wolnego czasu. Ma 2 prace, by utrzymać rodzinę, jednak ciągle się stara, by jej brat miał jak najlepiej. Robi wszystko, by mógł się rozwijać i pomimo trudnych przeżyć, spełniał marzenia.

Jednym z tych marzeń był właśnie udział w „The Voice Kids”. Adam oczarował jurorów swoim głosem. Sami zobaczcie fragment programu - jego występ naprawdę robi wrażenie...

