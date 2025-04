Izabela Janachowska od kilku lat pomaga narzeczonym w organizacji ich wielkiego dnia. Jej programy cieszą się dużą oglądalnością, a do grona widzów należą także ci, którzy ślub i wesele mają już za sobą.

Reklama

Oprócz oprawy uroczystości Izabela Janachowska wiele uwagi poświęca także strojom państwa młodych. Suknia ślubna musi leżeć idealnie, nie krępować ruchów, a przy tym wpisywać się w aktualne trendy.

Które suknie ślubne gwiazdy spodobały się Izabeli Janachowskiej?

Ekspertka od ślubów, spytana o to, które suknie ślubne gwiazd podobały jej się najbardziej, wymieniła cztery:

suknię ślubną z peleryną Izabelli Scorupco;

prostą suknię ślubną Joanny Krupy;

kreację ślubną Chiary Ferragni;

koronkową suknię Hailey Bieber.

Dlaczego Izabela Janachowska wskazuje właśnie te cztery modele? Ekspertka doceniła niebanalny wybór Chiary Ferragni, która zdecydowała się na kreację od Diora. Kreacja była połączeniem szortów i rozłożystej spódnicy, czego do tej pory w modzie ślubnej nie było.

Także wybór Hailey Bieber zachwycił Izabelę Janachowską, ponieważ zdecydowała się na welon z napisem na dole. Porównała go do niebanalnie ozdobionego rysunkami welonu Angeliny Jolie. Do tego długie rękawy sukni w całości pokrytej koronką sprawiły, że suknia modelki prezentowała się niezwykle elegancko.

Izabela Janachowska powiedziała, że w przypadku Izabelli Scorupco na docenienie zasługuje zarówno kolor kreacji, jak i zastosowanie peleryny, która jest obecnie bardzo modna i może zastąpić typowy welon.

Również suknia ślubna Joanny Krupy z jej drugiego ślubu została wymieniona jako doskonały przykład tego, jak pięknie można wyglądać w tak prostym kroju.

Reklama

To też może cię zainteresować:Barbara Kurdej-Szatan miała w ciąży jedną, nietypową zachciankęMonika Miller jest panseksualna. Co to oznacza?Doda komentuje swoją znajomość z Blanką Lipińską