Kiedy Leszek Miller pokazał światu swoją wytatuowaną wnuczkę, 25-letnia Monika Miller na dobre wkroczyła w świat show biznesu. Szybko zyskała rozgłos i sławę, którą nauczyła się odpowiednio wykorzystywać.

Reklama

Młoda kobieta nie wstydzi się opowiadać o swoim życiu i ujawniać intymnych sekretów. Miller opowiedziała o tym, jak prześladowano ją w szkole oraz o swoich problemach z nadwagą i bulimią. W marcu wyznała również, że cierpi na zaburzenia psychiczne, takie jak nerwica, depresja, bezsenność i PTSD.

Monika Miller o swojej orientacji seksualnej

Jakiś czas temu głośno było o wyznaniu 25-latki, która ujawniła swoją orientację seksualną. Dziewczyna wyznała, że jest biseksualna. Jej dziadek stanowczo zaprzeczył, jakoby jego ukochana wnuczka „lubiła dziewczęta i chłopców” i stwierdził, że Monika jest heteroseksualną kobietą.

Na tym jednak Monika Miller nie poprzestała i zdecydowała się doprecyzować kwestię swojej orientacji. W rozmowie z „Pomponikiem” ujawniła, że jest panseksualna. Co to oznacza? Osoby panseksualne zwracają uwagę nie na wygląd i płeć danej osoby, tylko na jej intelekt i charakter. To właśnie na tej podstawie budują relacje.

Zauważyłam, że wygląd drugiej osoby nie jest dla mnie najważniejszy. Bardziej pociąga mnie to, czy ktoś jest ambitny, kreatywny, żywy. Nie spotyka się takich osób codziennie. To mnie pociąga i jest atrakcyjne. - wyznaje portalowi Miller

Dziś Monika Miller robi karierę jako modelka, plastyczka i graficzka. Na koncie ma również występ w 10. edycji „Tańca z Gwiazdami”.

Reklama

Zobacz więcej wiadomości z życia gwiazd:

Anna Lewandowska na spacerze z Laurą w pięknym wózku za małą fortunę. Jaki to model?

Blanka Lipińska zdradza szczegóły swojej diety. "Wolę wyglądać, niż być najedzona"

Barbara Kurdej-Szatan mimo ciąży wraca na plan. Ruszają zdjęcia do kolejnych odcinków "M jak miłość"