Widzowie programu „Twoja twarz brzmi znajomo” z pewnością są w stanie ocenić, którzy jurorzy podchodzą do uczestników łagodnie, a którzy mają wobec nich bardzo duże oczekiwania. Jak jednak to, co jest pokazywane w telewizji pokrywa się z prawdziwymi odczuciami gwiazd biorących udział w programie?

Tamara Arciuch, która bierze udział w 14. edycji show zdradziła, kto jej zdaniem jest najbardziej surowym sędzią i czy wie już, który z uczestników ma największe szanse na wygraną.

Tamara Arciuch o jurorach „Twoja twarz brzmi znajomo”

Według aktorki jurorzy są wymagający, ale nie uważa, by któryś z nich miał szczególnie wygórowane wymagania względem uczestników. Chociaż program jest dopiero na półmetku nagrań, Tamara Arciuch już zauważyła, że nawet jeśli komuś podczas występu podwinie się noga, sędziowie bardzo oszczędnie krytykują uczestników.

Wśród jurorów największy postrach według niektórych sieje Małgorzata Walewska, profesjonalna śpiewaczka, właścicielka pięknego mezzosopranu. Jak jednak zauważa aktorka, jej krytyka zwykle dotyczy technicznych aspektów występu, na przykład oddechu czy pozycji ciała.

Jurorzy zawsze starają się znaleźć pozytywny aspekt każdego występu - nawet, jeśli był on wyjątkowo nieudany. Mimo to wiele gwiazd biorących udział w programie już ma swoich faworytów. Chociaż Tamara Arciuch póki co nie śledzi punktacji, przyznaje, że według niej kilkoro uczestników ma znacznie większe szanse. Nie chce zdradzić jeszcze, kto to taki, jednak już niedługo z pewnością poznamy tę tajemnicę.

