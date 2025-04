Małgorzata Rozenek po urodzeniu małego Henryczka wróciła do pracy ze zdwojoną energią. Angażuje się w kolejne projekty, takie jak poprowadzenie „Projektu Lady”, nowego programu „Rozenek cudnie chudnie”, czy niedawno – stworzenie własnej marki odzieżowej. Postanowiła też zrobić odważny krok i zajęła się… aktorstwem.

Reklama

Małgorzata Rozenek zagra w kolejnych filmach?

Gwiazda zagrała w najnowszym filmie Patryka Vegi „Miłość, seks & pandemia” w którym wcieliła się w rolę Nory, chłopczycy, kobiety z przeszłością. Czy spodobało się jej doświadczenie zdobyte na planie i czy chciałaby powtórzyć tę przygodę?

Film Patryka Vegi to nie jedyna produkcja, w której niedługo zobaczymy Małgorzatę Rozenek. Równolegle z nagrywaniem „Miłości…” gwiazda odwiedzała jeszcze jeden plan. Póki co nie zdradza jeszcze zbyt wielu szczegółów na temat drugiego filmu.

Jak dotąd wiadomo, że drugi film Małgorzaty Rozenek to komedia romantyczna, w którym zagra najlepszą przyjaciółkę głównego bohatera, Olgę. Gwiazda nie znalazła się w tej produkcji przez przypadek. Jednym z głównych motywów filmu będzie… piłka nożna, przez co jej mąż, Radosław Majdan, był idealnym kandydatem do roli podczas castingu.

Małgorzata Rozenek zdradziła, że ona i jej mąż zagrają dwie całkowicie osobne postacie, a Radosław Majdan pojawi się w filmie zaledwie na chwilę, ponieważ nie do końca widzi się w roli aktora. Sama gwiazda jednak jest wyjątkowo zadowolona z tego, że udało się jej zagrać w dwóch filmach jednocześnie.

Chociaż produkcja komedii romantycznej całkowicie różniła się od pracy na planie Patryka Vegi, a równoległe nagrywanie dwóch filmów z pewnością nie należy do łatwych zadań, Małgorzata Rozenek zdradza, że dzięki temu natłokowi pracy nie miała czasu na stres.

Druga postać gwiazdy jest zupełnie inna od tej, którą odgrywa w „Miłości, seksie & pandemii”. Póki co Rozenek zdradziła, że Olga jest znacznie bardziej podobna do niej samej – też jest szalona, głośno krzyczy, ale przy tym ma w sobie ogrom ciepła.

Reklama

To też może cię zainteresować:

Jak dziś wyglądają dzieci Natalii Kukulskiej? Syn jest już dorosły, a starsza córka to kopia mamy

Jeden z uczestników „Hotel Paradise” zauroczył Klaudię El Dursi? Szczera odpowiedź prowadzącej

Paulina Krupińska zaliczyła wpadkę na żywo w „Dzień dobry TVN”! Co się stało?