Angelina Jolie i Brad Pitt nie są już mężem i żoną. Proces rozwodowy pary - po niespełna 3 latach - dobiega końca. Sąd w Los Angeles ogłosił zakończenie małżeństwa. Jednak to nie koniec batalii sądowej. Do ustalenia wciąż pozostaje kwestia opieki nad dziećmi, finanse i inne sprawy formalne. Według amerykańskiego prawa oboje są już singlami, co pozwala im układać sobie życie na nowo.

Reklama

Rozwód Angeliny Jolie i Brada Pitta

Angelina Jolie i Brad Pitt pobrali się 14 sierpnia 2014 roku. Jednak parą zostali 10 lat wcześniej. Długo odsuwali decyzję o ślubie. W końcu - po wielu latach - stanęli na ślubnym kobiercu. Ceremonia wydawała się doskonałym przypieczętowaniem miłości. Niestety sielanka nie potrwała długo.

We wrześniu 2016 roku aktorka wniosła pozew o rozwód. Powodem miały być różnice, które Jolie opisała jako „nie do pogodzenia”. Plotkarskie media rozpisywały się na temat rzekomych problemów alkoholowych Pitta, jego domniemanych romansów oraz kłótniach, do których miał dochodzić między małżonkami.

Gwiazdy, które rozwiodły się więcej niż raz

Prawdziwa przyczyna rozwodu Angeliny Jolie i Brada Pitta pozostanie tajemnicą samych zainteresowanych. Faktem jest, że aktorska para była uznawana za jedną z najpiękniejszych na świecie.

Ona - piękna, utalentowana i zaangażowana społecznie aktorka. Ona - przystojny aktor, amant, bożyszcze kobiet. Rodzina szybko się powiększyła. Para ma wspólnie 6 dzieci - własnych i adoptowanych.

Na następnych stronach przypominamy historię miłości Angeliny Jolie i Brada Pitta!

Reklama

Przeczytaj:

Najpiękniejsze związki show-biznesu

Pary, które wzięły ślub w 2018 roku