6 z 9

Anna i Robert Lewandowscy to jedna z tych par, które łączy nie tylko wielka miłość, ale również wspólna pasja. W ich przypadku jest to oczywiście sport. Małżeństwo prowadzi kilka wspólnych biznesów, a także wychowuje niespełna 2-letnią córeczkę Klarę. Lewandowscy niezwykle cenią sobie tradycyjne wartości, a przede wszystkim - co zawsze podkreślają w wywiadach - bardzo się wspierają. Taka miłość to skarb na całe życie!