Michał Wiśniewski

Michał Wiśniewski i Dominika Tajner-Wiśniewska rozwodzą się. Informacja pojawiła się w mediach kilka dni temu. Pozew o rozwód miał złożyć Michał Wiśniewski. Doniesienia o kryzysie w małżeństwie Wiśniewski pojawiały się od kilku miesięcy. Do tej pory były uznawane za wyssane z palca plotki. Jednak wszystko wskazuje na to, że między małżonkami rzeczywiście nie układa się najlepiej. Ślub pary odbył się 30 czerwca 2012 roku. Dla Michała Wiśniewskiego był to czwarty związek małżeński.

Piosenkarz wcześniej był żonaty z: Magdą Femme (1996-2001), Martą Mandarynkiewicz (2002-2006) i Anną Świątczak (2006-2011).