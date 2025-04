Antoni, syn Doroty Szelągowskiej i jej pierwszego męża Adama Sztaby skończył w tym roku 19 lat i pomyślnie zdał maturę. W związku z tym, nadeszła pora na kolejny etap w jego życiu, czyli pójście na studia. Dorota Szelągowska zdradziła, że Antoni wyprowadza się na czas studiów z domu. Jaki kierunek na uczelni wybrał?

Co studiuje syn Doroty Szelągowskiej?

Jak zdradziła gwiazda, 19-latek nie pójdzie w jej ślady i nie zajmie się architekturą wnętrz. Antoni przeprowadził się do Łodzi, gdzie rozpoczyna studia na Akademii Filmowej.Trzeba przyznać, że jest to naprawdę ogromny sukces, bowiem dostanie się na łódzką „filmówkę” do łatwych zadań nie należy. Władze uczelni zapraszają w swoje mury tylko najlepszych z najlepszych.

Jestem z niego strasznie dumna, myślę, że fajny czas przed nim - powiedziała Szelągowska

Prezenterka przyznała też, że zdawaniem matury ona przejmowała się nieco bardziej niż Antoni. I to nie tylko ze względu na panującą pandemię.

Maturę zdał wtedy, kiedy miał zdać, na studia się dostał swoje wymarzone. Ja się chyba bardziej stresowałam jego maturą. Jestem taka trochę kura domowa, taka matka Polka i ja muszę zawsze o wszystkich zadbać - podsumowała Szelągowska.

