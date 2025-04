19-letni syn Beaty Tadli ma na imię Jan i w przeciwieństwie do wielu dzieci gwiazd, nie jest znany. Jego pasją są podróże, na które sam zarabia. Do każdej podróży doskonale się przygotowuje, o czym dziennikarka opowiada z dumą.

Co robi syn Beaty Tadli?

W styczniu tego roku syn Beaty Tadli obchodził 19. urodziny. Dziennikarka napisała:

Pojawił się w moim życiu 19 lat temu... I sprawił, że stało się pełne barw, szczęśliwsze i po prostu lepsze.

Dorosły już mężczyzna przed laty wziął udział w sesji zdjęciowej dla magazynu „Viva”, gdzie wystąpił razem ze swoją mamą.

Na pytanie o to, czy dziś jej syn wziąłby udział w sesji zdjęciowej i czy zechciałby udzielić wywiadu. Odpowiedziała, że prawdopodobnie by to rozważył, jednak wcale nie ciągnie go do show biznesu:

Pewnie by to rozważył, ale to nie jest osoba, która jakoś pcha się do show biznesu. Myślę, że jeżeli będzie podejmował jakiekolwiek decyzje, to będą jego decyzje. Ja na nic nie naciskam i na nic też nigdy nie naciskałam. - mówiła dziennikarka na początku roku.

Niedawno Jan udzielił wywiadu, w którym opowiedział o tym, że nie jest typem utracjusza, nie wydaje wszystkich pieniędzy na imprezowanie wbrew temu, co można było przeczytać w mediach. Od września opiekuje się dziećmi znajomej, w weekendy planował pracować w kawiarni.

Jan Kietliński w tym roku zdawał maturę, planował wyjazd na studia za granicę. Te plany, jak powiedziała w lipcu br. Beata Tadla, musiał odłożyć z powodu pandemii. Wszystko wskazuje na to, że jedyny syn dziennikarki rozpocznie studia w Polsce.

