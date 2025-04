Jakie mamy wyobrażenia o babciach? Najczęściej sądzimy, że to życzliwe i uśmiechnięte starsze panie o siwych włosach. Ale niekoniecznie! Te babcie biegają w szpilkach, zakładają obcisłe sukienki i romansują. O kogo chodzi?

Dzień Babci to okazja do przeżywania szczególnych chwil i korzystania ze wspólnego czasu spędzanego w rodzinnym gronie. Które sławne gwiazdy mogą poczuć się w takim dniu szczęśliwe z posiadania wnuków? W naszym zestawieniu znalazły się sławne babcie i znane gwiazdy, które prędzej zaliczyłybyście do kategorii "seksowne 50-tki", aniżeli "znane babcie".

To wybitne aktorki, artystki, menadżerki, prezenterki i piosenkarki, które z pewnością znacie, ale nie pomyślałybyście, że doczekały się już wnuczków. Przyjrzyjcie się im z bliska!

