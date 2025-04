Małgorzata Kożuchowska należy do najlepiej opłacanych polskich aktorek, jednak zdarza się jej "dorabiać" na konferansjerce. Osatnio spędza weekendy na otwarciach centrów handlowych czy urodzinach galerii. Na każdej z nich postawiła na ekstrawagancki look.

Ostatnio przyjrzałyśmy się bliżej designerskim szpilkom Małgorzaty Kożuchowskiej, które najwyraźniej aktorka bardzo sobie upodobała. Taki dodatek to idealna opcja, by przewidywalnej stylizacji dodać nieco szyku. Kożuchowska ostatnio chyba zmierza w kierunku modowej awangardy. Niektórzy określiliby to jako balansowanie na granicy dobrego gustu i kiczu, inni nazwaliby świadomym kreowaniem wizerunku, a jeszcze inni... wpadkami. Ciekawe, co wy sądzicie o ostatnich modowych wyborach Małgorzaty Kożuchowskiej?

Podarte spodnie Małgorzaty Kożuchowskiej i lateksowa spódnica

2 dni, 2 stylizacje, 2... wpadki? Kożuchowska stawia na młodych projektantów, wizojnerów, lecz także na sprawdzone nazwiska. Ciekawe, kto doradził jej założenie tak podartych spodni i spódnicy, która konotowała dziwne skojarzenia? Zobaczcie same, jak w ubiegły weekend prezentowała się Małgorzata Kożuchowska. Kontrolowany kicz czy wpadka?

