Media w obecnych czasach są ogromną siłą. To one dyktują, co jest na topie, a co nie. Niejednokrotnie same wyznaczają lub wręcz tworzą trendy. Celebryci, którzy zostaną uznani za tych najbardziej wartościowych i pożądanych, mają szansę wziąć udział w reklamach, które przynoszą niewyobrażalne zyski.

Kto w polskim show-biznesie zarabia najwięcej na reklamach?

Według ekspertów opiniotwórczego miesięcznika „Forbes”, wśród liderów znajduje się pięciu sportowców i czterech aktorów. Pierwszą dziesiątkę uzupełnia Jerzy Owsiak. Wartość polskich gwiazd z roku na rok rośnie.

Co trzeba zrobić, żeby być tym najbardziej pożądanym celebrytą?

Nie jest to proste, ponieważ roczna liczba publikacji o czołowych postaciach w krajowym show-businessie wynosi dziesiątki tysięcy. Analitycy „PRESS-SERVICE Monitoring Mediów” przebadali okres od 1 lipca 2013 do 30 czerwca 2014. Na podstawie wyników monitoringu Internetu, prasy, radia i telewizji powstał raport dotyczący dziesiątki najcenniejszych polskich gwiazd, noszący nazwę "Lwy polskiego show-biznesu".

Na podium sami sportowcy

Pomimo, że według opracowania „Forbesa” niedoścignionym skarbem pozostaje Robert Lewandowski, o dziwo, nie on pojawiał się w mediach najczęściej. Wyprzedził go Kamil Stoch za sprawą wyjątkowo udanego występu na Igrzyskach Olimpijskich w Soczi. Na jego temat ukazało się aż 53 tys. publikacji, w porównaniu do 46 tys. Roberta Lewandowskiego.

Liczby te są bardzo efektowne, choć jeszcze większe wrażenie robi lutowa suma materiałów dotyczących Stocha – aż 24 tys., czyli 45 proc. rocznego przekazu na jego temat. Trzecie miejsce zajęła jedyna kobieta w klasyfikacji - Agnieszka Radwańska (40 tys. informacji).

Najwyżej cenieni aktorzy

Okazuje się, że to jednak na sportowców stawiają polscy reklamodawcy. Aktorzy w pierwszej dziesiątce znaleźli się na czterech ostatnich miejscach. Wśród najlepiej zarabiających na reklamach aktorów znaleźli się sami mężczyźni. Są to:

Robert Więckiewicz,

Marcin Dorociński,

Janusz Gajos,

Marek Kondrat.



Jerzy Owsiak wciąż na topie

Owsiak w mediach najczęściej występował w styczniu – miesiącu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i to wówczas znalazł się na drugiej pozycji spośród wszystkich poddanych badaniu. Minimalnie wyprzedził go jedynie – odnoszący w tym czasie sukcesy w Pucharze Świata – Stoch. Ostatecznie w rocznej klasyfikacji znalazł się na szóstej pozycji.

