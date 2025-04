Spójrzcie na te zdjęcia, bo to chyba pierwsza (oby nie ostatnia!) okazja ku temu, by zobaczyć uśmiechnięte trio sióstr Olsen. Pojawiły się na CFDA Fashion Awards i pozowały razem do zdjęć!

Ashley i Mary Kate Olsen należą chyba do najbardziej nieśmiałych sióstr w Hollywood. Obie bardzo rzadko uśmiechają się do fotoreporterów. Ich "podkówki" zamiast szerokich uśmiechów podkreślają, wybierane przez nich najczęściej, czarne stylizacje. To one sprawiają, że mamy wrażenie, że Ashley i Mary Kate są nieco przygaszone lub niezadowolone. A one są po prostu... nieśmiałe!

Siostry Olsen na CFDA Fashion Awards 2016

To unikatowy widok, by zobaczyć to sławne rodzeństwo w komplecie. A same dobrze wiecie, że jest na co popatrzeć! Uroda Olsenek była (a nawet wciąż jest) tematem konwersacji na ich temat. Niezaprzeczalny talent Elizabeth Olsen ostatnio wysuwa się na pierwszy plan z racji udziału w filmach o Avengersach i "Kapitanie Ameryce". Aktorka dała popis wspaniałej gry aktorskiej! Na zdjęciu trudno byłoby odgadnąć, która z sióstr jest najstarsza. Wszystkie wyglądają o wiele młodziej, niż w rzeczywistości mają lat. Dowód? Ashley i Mary Kate skończą 13 czerwca 30 lat! Elizabeth jest od nich o 2 lata młodsza. Serio?!

Od dziś zaczynamy wnikliwie śledzić ich profile w społecznościach - przecież musi być jakiś sposób, by wyglądać tak rewelacyjnie! Może to zasługa sporadycznego uśmiechania się? Warto zgłębić temat!

