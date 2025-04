Określenie "ta trzecia" kojarzy się zdecydowanie negatywnie i zwykle myślimy o miłosnym trójkącie. W tym przypadku mowa o trzeciej "Olsence", czyli młodszej siostrze znanych bliźniaczek Mary-Kate i Ashley.

Reklama

Znane nazwisko ułatwia start w karierze, ale na dobre imię trzeba już sobie zapracować! Siostry Olsen zaczęły występować na ekranie już od najmłodszych lat. Mary-Kate i Ashley skradły serca milionów widzów już w wieku 3 lat, kiedy to pokazały się po raz pierwszy w serialu "Pełna chata". Sukces miały wręcz wypisany na twarzy. Najpopularniejsze bliźniaczki świata zagrały główne oraz epizodyczne role w ponad 50 produkcjach filmowych i telewizyjnych. W wieku 9 lat słynne siostry założyły firmę, która produkuje filmy i gadżety. Dzięki temu stały się najmłodszymi producentkami w historii kina. Niedługo potem powstały pierwsze produkty firmowane imionami sióstr, a w nich zaczęła występować o 3 lata młodsza od nich, trzecia "Olsenka", Elizabeth. Teraz możemy ją podziwiać na czerwonym dywanie jako śliczną, dość wysoką (ma 170 cm wzrostu) młodą i utalentowaną aktorkę.

ONS.pl

Lizzy: trzecia, ale pierwsza na podium

Lizzy, bo tak na nią mówili znajomi i rodzina, jest 26-letnią aktorka i piosenkarką. Swoje kroki skierowała ku deskom teatru i występom scenicznym: jako dziecko występowała w spektaklach dramatycznych i komediowych, a także brała lekcje baletu i śpiewu. Jest absolwentką nowojorskiego uniwersytetu Tisch Scool of the Arts oraz członkinią Atlantic Theater Company. Podobnie jak starsze, popularne już wtedy siostry, Elizabeth zaczęła grać w wieku 4 lat i jej pierwszymi rolami były epizody właśnie w produkcjach filmowych sióstr Olsen.

A photo posted by Ashley Olsen (@ashleyolsen_) on Jun 15, 2014 at 1:43pm PDT

Kariera Elizabeth Olsen

Przełomowym filmem w jej karierze okazał się dramat "Martha Marcy May Marlene" z 2011 roku, za rolę w którym zgarnęła Nagrodę Specjalną oraz 6 prestiżowych nominacji! Zagrała w nim główną rolę - młodej kobiety, która chce się wyzwolić ze szponów sekty. Tą rolą otworzyła sobie drzwi do kariery. Została dostrzeżona przez reżyserów i producentów, dlatego od tamtego momentu zagrała już w 9 dużych filmach. Do kin właśnie trafia hit kinowa kontynuacja ekranizacji inspirowanych komiksami Marvela - "Avengers: czas Ultrona", w którym występuje obok największych sław hollywoodzkiego kina: Roberta Downeya Jr., Chrisa Hemswortha, Scarlett Johansson. Film trafi na polskie ekrany 7 maja 2015 roku.

Reklama

Więcej:

Kim jest siostra Lady Gagi?

Wiedziałaś, że te gwiazdy są rodzeństwem?

Kim są siostry Bukowskie?