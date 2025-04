Jeszcze w 2012 roku prasa obserwowała próby reanimacji związku Johnny'ego Deppa i Vanessy Paradis. Para z wieloletnim stażem nigdy nie stanęła na ślubnym kobiercu. Wkrótce okazało się, że aktor znalazł pocieszenie u boku aktorki Amber Heard...

Piękna i ponętna, a zarazem młodsza o 22 lata od Deppa celebrytka, zawładnęła sercem i umysłem Deppa na tyle, że ten postanowił w końcu się ustatkować. W lutym 2015 roku Heard i Depp zostali małżeństwem i szczęśliwie pozowali do zdjęć na czerwonym dywanie. Dla wielu było to dość dziwne zjawisko, bowiem Depp nie miał zamiaru nigdy nosić obrączki, a co dopiero ożenić się z dziewczyną, którą świat zna tylko i wyłącznie z racji jej wyskoków. W trakcie małżeństwa Amber zyskała sławę przestępczyni: próbowała przemycić psy do Australii...

Koniec małżeństwa Johnny'ego Deppa

Czasem początek czegoś nowego nie oznacza dobrej zmiany. Jak donoszą amerykańskie media, do sądu... wpłynęły właśnie papiery rozwodowe, które złożyła piękna Heard. Powód? Oficjalnej informacji brak. Amber odczekała 2 dni od pogrzebu matki aktora, zanim powiadomiła świat o swojej decyzji. To trudny czas dla Deppa, ale i samo małżeństwo z Amber Heard nie było łatwym okresem. Rodzina Deppa nienawidziła jego małżonki. Dwójka nastoletnich dzieci Deppa, jego siostra i matka nienawidziły Amber. Oskarżali ją o hipokryzję oraz o to, że jest bardzo zaborcza i traktuje Deppa jak człowieka gorzej kategorii!

Rozwód Deppa i Amber

A teraz coś, o czym niektórzy myśleli w pierwszej chwili. Co z fortuną Johnny'ego Deppa? Majątek aktora wycenia się na ponad 400 milionów dolarów. Wszystko wskazuje na to, że będzie to głośny i drogi rozwód: Heard i Depp nie podpisali bowiem intercyzy. Depp jest także właścicielem prywatnej wyspy na Bahamach, którą nazwał zresztą na cześć swojej nowej dziewczyny. Musiał szczerze wierzyć, że to miłość po kres. Teraz Heard ma prawo nawet do połowy jego majątku. 52-letni aktor nie skomentował na razie tych doniesień.