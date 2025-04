Jakiś czas temu nie mogłyśmy wyjść z podziwu nad podobieństwem Rumer Willis do pięknej mamy, Demi Moore. Teraz z kolei zastanawiamy się, po kim zachowanie i urodę ma Scout Willis, jej trzecia córka...

24-letnia Scout Willis bezsprzecznie jest kopią swojego taty, Bruce'a Willisa. Blond włosy, jasna cera i błękitne oczy sprawiają, że aktor za nic nie mógłby się jej wyprzeć. Mało tego: wszystko wskazuje na to, że i charakter Scout LaRue Willis w dużej mierze odziedziczyła po ojcu. Jest nieprzewidywalną i trudną młodą dziewczyną, która nie przywykła do stosowania się do zasad ani nawet... dobrych manier czy dbania o siebie. W ogóle nie przypomina swojej mamy, Demi Moore!

ONS.pl

Scout Willis niepodobna do Demi Moore

Na zdjęciu powyżej Scout wygląda na atrakcyjną damę, ale ostatnio pokazała się publicznie potargana, w długiej, białej koszulowej sukience, któta była pognieciona i kompletnie źle dobrana. Wyglądała fatalnie!

Zobaczcie zdjęcia, na których widać jak na dłoni, że Demi Moore ma (miała) z nią co najmniej duży problem wychowawczy>>

