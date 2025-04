O Rumer Willis robi się coraz głośniej, i to z kilku powodów: pomijając sławne nazwisko, córka Demi Moore wywalczyła 1. miejsce w amerykańskiej wersji "Tańca z gwiazdami", a także robi się... coraz ładniejsza.

Rumer Willis nigdy nie należała do grona najładniejszych córek gwiazd. Najstarsza, 26-letnia córka aktorskiej pary Demi Moore i Bruce'a Willisa była nazywana "Brzydkim kaczątkiem", a media uznały, że 2-krotnie starsza od niej matka jest bardziej atrakcyjna od początkującej aktorki. Rumer Willis i Val Chmerkovskiy przeżywają teraz przysłowiowe 5 minut - 19 maja zdobyli 1. miesjce w amerykańskiej edycji "Tańca z Gwiazdami". Na widowni zasiadła rodzina Rumer, w tym piękna mama, do której zwyciężczyni popularnego programu coraz bardziej się upodabnia.

That moment when you realize you actually are becoming your mother #twinning #imnotmad A photo posted by Rumer Willis (@ruelarue) on May 25, 2015 at 6:08pm PDT