W najbliższym tygodniu w „Na Wspólnej” szykuje się wiele dramatycznych momentów. Jednym z nich będzie wybudzenie Sandry ze śpiączki, w którą wpadła po przedawkowaniu narkotyków. Choć zrobiła to, by ratować swojego męża Michela, ten będzie myślami przy innej kobiecie.

Co wydarzy się w nowych odcinkach „Na Wspólnej”?

Kilka miesięcy temu w „Na Wspólnej” Sandra wróciła do Warszawy i skłamała, że rozstała się z Michelem. Kiedy Michel został porwany i stał się się zakładnikiem dilerów narkotyków, Sandra postanowiła wykonać ich żądania i uratować męża. Zgodnie z rozkazem przestępców postanowiła przemycić dla nich narkotyki.

W 3090 odcinku Sandra połknęła sporą część przemycanych tabletek, by uniknąć podejrzeń policji i służby celnej. Zrobiła to tylko po to, by przemytnicy uwolnili jej męża. Tymczasem Michel postanowił namówić pilnującą go dilerkę Magdę, aby uciekła razem razem z nim. W końcu im się to udało, jednak Sandra po przedawkowaniu narkotyków zapada w śpiączkę i walczy o życie, a dilerka Magda trafiła do aresztu.

Co wydarzy się w 3096 odcinku „Na Wspólnej”?

W kolejnych odcinkach serialu Sandra wybudzi się ze śpiączki i będzie szczęśliwa, że jest przy niej Michel. Ten jednak będzie myślał o kimś zupełnie innym.

Jednak ukochany myślami błądzi gdzie indziej... Po południu odwiedza w areszcie Magdę! Obiecuje ratunek kobiecie, która go więziła! - czytamy w opisie nowego odcinka

