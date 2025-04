Od kilku dni w mediach pojawiały się plotki dotyczące ślubu Joanny Przetakiewicz i Rinke Rooyensa. „Pudelek” informował, że para planuje pobrać się na przełomie września i października, czyli dosłownie lada moment. Okazuje się, że podejrzenia tabloidów były słuszne, a radosną nowinę potwierdziła sama Joanna Przetakiewicz.

W poniedziałkowy wieczór na koncie projektantki na Instagramie pojawiło się romantyczne zdjęcie z ukochanym. W opisie fotografii Przetakiewicz poinformowała fanów, że ona i Rinke już niedługo zostaną mężem i żoną.

Ten rok jest zaskakujący i niełatwy dla nas wszystkich. Ma też swoje dobre strony, bo wielu pomógł zobaczyć to, co ponadczasowe, co wartościowe, i co jest ważne. Razem z Rinke chcemy się z Wami podzielić naszą radością. KOCHANI, już niedługo zostaniemy mężem i żoną. BO MIŁOŚĆ JEST NAJWAŻNIEJSZA

- napisała projektantka