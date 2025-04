Koronawirus nie odpuszcza, a liczba nowych zakażeń wciąż rośnie. Choroba nie omija nikogo, nawet polskich celebrytów. Covid-19 przeszła już m.in. Małgorzata Socha i Adam Małysz. Okazuje się, że do grona zarażonych dołączyła teraz modelka, Sandra Kubicka.

Gwiazda w krótkim nagraniu na swoim InstaStory podzieliła się z fanami informacją, że jej test na koronawirusa miał wynik pozytywny. Na szczęście modelka czuje się dobrze i nie martwi się zbytnio chorobą.

Kochani, nie wiedziałam, czy o tym mówić, czy nie, ponieważ bardzo się stresuję, ale wolę, żeby wyszło to ode mnie. Nie uwierzycie, bo ja też nie mogę w to uwierzyć. Jak wiecie, jestem „freakiem” i bardzo często robię testy, bo podróżuję do różnych miejsc i bardzo dużo pracuję - zaczęła. Nagle dostaję telefon, że mam Covid

- wyjaśniła