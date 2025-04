Victoria i David Beckhamowie poznali się w 1997 roku. Ona, jeszcze jako Victoria Adams, ale szerzej znana jako Posh Spice, była wokalistką znanego na całym świecie zespołu popowego Spice Girls. On - jednym z najbardziej rozpoznawalnych piłkarzy klubu Manchester United.

Zwykłe takie związki są bardzo intensywne, głośne, ale i krótkie. Zupełnie inaczej było jednak w przypadku tego najbardziej znanego małżeństwa w showbiznesie. Para wzięła ślub w 1999 roku i dziś są szczęśliwymi rodzicami aż czworga dzieci. Jak rozwijał się ich związek?

Victoria i David Beckhamowie - historia miłości

To piłkarz wykonał w tym związku pierwszy krok i zaaranżował spotkanie z Victorią. Odbyło się ono po jednym z charytatywnych meczów w Londynie.

Zaręczyli się rok po pierwszym spotkaniu, w 1998 roku. David Beckham zadał to ważne pytanie w jednej z brytyjskich restauracji. Już rok później para wzięła ślub, a ceremonia odbyła się Luttrellstown w Irlandii. Każdy chciał pisać o tym wydarzeniu - dla wielu fanów równie ważnym wydarzeniem, co królewski ślub. Para podeszła do niego równie poważnie - za prawa do zdjęć z ceremonii zawołali sobie... nawet milion funtów.

Podczas uroczystości państwo młodzi siedzieli na tronach, a na przyjęcie zaproszono... 230 gości. Victoria Beckham zdecydowanie nie oszczędzała też na sukni ślubnej. Szacuje się, że kreacja Vivienne Westwood kosztowała prawie 4 tysiące funtów, czyli w przeliczeniu około 20 tysięcy złotych. Na głowie miała złoty diadem.

W tym samym roku narodził się pierwszy syn państwa Beckhamów - Brooklyn Joseph. W następnym latach doczekali się jeszcze trójki dzieci: synów Romeo Jamesa (ur. 2002) i Cruza Davida (ur. 2005) i córki Harper Seven (ur. 2011).

Ich związek od początku wzbudzał gigantyczne zainteresowanie mediów - i to akurat na przestrzeni lat się nie zmieniło. Co rusz donoszą o domniemanym rozwodzie czy innych problemach w ich małżeństwie. Jak się na szczęście okazuje, żadne z nich nie są prawdziwe.

Chociaż małżeństwo nie robi sobie wiele z tych plotek, Victoria Beckham wyjawia, że gdy ich dzieci zaczęły już dorastać, doniesienia o rozpadzie związku rodziców zaczęły mieć na nie bardzo duży wpływ - i to niestety negatywny. Zapewniła też, że jako cała rodzina są o wiele silniejszy niż kiedykolwiek.

