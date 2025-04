Pewnie przez myśl by wam nie przeszło, by jedyny taki dzień - dzień swojego ślubu - zachować w tajemnicy. My, kobiety, chcemy w tym dniu wyglądać pięknie i być podziwiane przez zaproszonych (i przypadkowych) gości. Gwiazdy jednak często rezygnują z towarzystwa znajomych. Kogo zaliczamy do tego grona?

Celebryci potrafią zaskakiwać. Nie tak dawno rozpisywałyśmy się o pierścionkach zaręczynowych gwiazd (niektóre z nich przekraczają wartość jachtu czy awionetki), więc teraz przyszła pora na przyjrzenie się ich ślubom i weselom! Jak się okazuje, całkiem liczne grono gwiazd decyduje się na absolutnie prywatną ceremonię o elitarnym charakterze. Czasem aż tak "wyludnioną", że na ślubie pojawia się raptem... kilka osób. Nasuwa się pytanie, czemu gwiazdy usilnie strzegą swojej prywatności, skoro i tak umieszczają prywatne zdjęcia w Internecie? Faktem jest, że zdjęcia ze ślubu hollywoodzkich par potrafią kosztować... kilka milionów dolarów! Za zdjęcia z ceremonii Angeliny Jolie i Brada Pitta amerykańska prasa była w stanie wyłożyć potężną, 7 cyfrową sumę. Jak się potem okazało, para pobrała się na długo przed oficjalną ceremonią!

Prawda o ślubie Jolie i Pitta

Gwiazdy zawierają sekretne śluby

Które pary zdecydowały się na milczenie? Wśród par, które ukrywały przed mediami swoje plany, na szczególne wyróżnienie zasługują Beyonce i Jay-Z, którzy potrafili nawet ukryć przed mediami swój kilkuletni związek! Ryan Reynolds również nie jest fanem publicznego oznajmiania o zmianie stanu cywilnego - ma na swoim koncie 2 sekretne śluby i jeden rozwód. Wśród polskich gwiazd jest jeden przypadek, który był absolutnym zaskoczeniem - chodzi oczywiście o cichy ślub Joanny Koroniewskiej i Macieja Dowbora. Zobaczcie zresztą same, kto jeszcze przechytrzył media!

