Wieść o ślubie medialnej pary rozeszła się w mgnieniu oka. Trudno było uwierzyć, że udało im się utrzymać te informacje w sekrecie, a goście zachowali pełną dyskrecję! Jak wyglądała para młoda podczas najważniejszego dnia w swoim życiu?

Nowożeńcy nie życzyli sobie, aby prasa i media wiedziały o ich ślubie, stąd niewielka liczba zdjęć jest dostępna opinii publicznej.

Czy dobrze postąpili zatajając informację o ślubie?

W dobie organizowania medialnych ślubów, trudno uwierzyć w taką powściągliwość i skromność pary zakochanych.

fot. Party

Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor są razem od 11 lat, i dotychczas nie wyrażali się ochoczo na temat ślubu.

Być może taka była ich strategia, aby odciągnąć uwagę paparazzi i fotoreporterów.

Ceremonia odbyła się w podwarszawskim Słomczynie.

Parze towarzyszyli najbliżsi - przyjaciel prezentera, Maciek Rock, miał swój udział w uroczystości kościelnej.

fot. Party

Złośliwi twierdzą, że Joanna Koroniewska nie chciała być niezamężną 40-latką.

Wspólny dom, kredyty i dziecko to wystarczająca motywacja, by również na papierze figurować jako para.

Nie da się ukryć: małżeństwo wiele zmienia, również od strony prawnej, a do takiej decyzji trzeba dojrzeć.

