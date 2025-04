Czy to możliwe, by Małgorzata Rozenek i Radek Majdan wzięli cichy ślub z dala od mediów? Jej obrączka na serdecznym palcu na to wskazuje...

Reklama

Trudno nam w to uwierzyć, ale Rozenek i Majdan mogli mieć dość całego szumu wokół ich ślubu. Mieli si pobrać w w walentynki, w lecie, na Święta... Czy mieli dość tych ciągłych pytań? Możliwe, że tak! Na balu TVN pojawili się w eleganckim wydaniu, a na serdecznym palcu prawej dłoni celebrytki świeciła nie tylko obrączka...

Rozenek i Majdan po ślubie?

Przyznacie jednak, że może to być jedynie dodatkowa ozdoba dla okazałego pierścionka zaręczynowego. Przypominamy, że para zdecydowała się planować zamążpójście już w tamtym roku, a Radek Majdan oświadczył się ukochanej w grudniu 2014 roku. Czy 6 miesięcy narzeczeństwa to już wystarczająco dużo czasu, by podjąć decyzję o ożenku wbrew powszechnym opiniom, że Rozenek nie przepuści medialnego szumu wokół ślubu i przyjęcia?

Oceńcie sami - na ostatnim zdjęciu jest duuuuże zbliżenie na dłoń aktorki... Czy to obrączka ślubna?

Reklama

Zobacz też:



Szok! Rozenek odwołała ślub! Rozenek w żółtej kłopotliwej sukni Gwiazdy na pokazie paprocki&brzozowski Zakochani Majdan i Rozenek na pokazie