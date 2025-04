Na pokazie duetu paprocki&brzozowski pojawiła się plejada gwiazd, w tym dawno niewidziana para show-biznesu, Rozenek i Majdan. Przy okazji gospodyni "Piekielnego hotelu" zaprezentowała okazały pierścionek zaręczynowy i figurę.

Fotoreporterzy nie posiadali się ze szczęścia, gdy u progu pojawili się przyszli państwo Majdan. Efektem tej euforii jest sporo zdjęć zakochanej pary. Specjalnie zaprojektowana na tę okazję jasnożółta suknia Rozenek eksponowała opaleniznę i podkreślała kobiece kształty. Tren okazał się być i atutem, i zmorą. Celebrytka co chwila czuwała nad tym, by nie został przydeptany i zbytnio się nie zabrudził. Czy to trening przed dniem ślubu, który jest planowany na ten rok? Jesteśmy przekonane, że Małgorzata Rozenek zdecyduje się na wyjątkową i pod wieloma względami bogatą suknię ślubną.

Gwiazdy zawiodły się na pokazie paprocki&brzozowski

Przy okazji miałyśmy możliwość przyjrzenia się z bliska zaręczynowemu pierścionkowi narzeczonej Majdana. Trzeba przyznać, że emerytowany bramkarz się postarał. Zobacz sama!

