Teoretycznie wiele kobiet uważa Cristiano Ronaldo za męski ideał urody: dobrze zbudowany, przystojny, zadbany i utalentowany. Jednak zanim kapitan reprezentacji Portugalii objawił się światu jako młody bóg, wyglądał - łagodnie ujmując - przeciętnie. Jak Ronaldo wyglądał w przeszłości, kilkanaście lat temu? Przygotujcie się na duże zaskoczenie - oto Ronaldo przed operacjami plastycznymi!

Kobiety zadają sobie pytanie jak to możliwe, a mężczyźni - ile to kosztowało. Cristiano Ronaldo to efekt finalny ogromu pracy i wielkiego talentu, którego nikt mu nie odmówi. To także historia kariery "od zera do bohatera"; Ronaldo pochodził z biednej rodziny, a piłka była całym jego światem. Klubową karierę rozpoczął w wieku 8 lat, w małym klubie CF Andorinha, w którym sprzątał jego ojciec. 2 lata później zainteresowały się nim największe kluby z Madery: CS Marítimo i CD Nacional (trafił do tego drugiego) i tam grał do 2001 r. Nie był zbyt urodziwy również jako gracz Manchesteru United.

Screen Instagram/kolaż polki.pl

Cristiano Ronaldo: jak wyglądał kiedyś?

Wraz z rozwojem kariery sportowej, przyszły wielkie pieniądze i realizacja marzeń. Nie da się ukryć, że pewny siebie Portugalczyk nie oszczędza na zabiegach urodowych, a wręcz ekstremalnie dba o swój wygląd. To prawdopodobnie pokłosie tego, że jako nastolatek, a potem młody mężczyzna, niechętnie spoglądał w lustro...

Screen Instagram/kolaż polki.pl

Krzywy zgryz i duże ubytki zębowe wymienił zatem na nowy, snieżnobiały komplet uzębienia. Zadbał o problematyczną cerę, z uporem maniaka pilnuje, by włosów mu przybywało, a nie ubywało, regularnie chodzi na zabiegi SPA. Metamorfoza Cristiano Ronaldo trwała wiele lat po to, aby 31-latek mógł podbijać serca kobiet...

ONS.pl/kolaż polki.pl

I jak, zwróciłybyście uwagę na Ronaldo w czasach, kiedy nie stać go było na operacje, zabiegi, sztab fryzjerów i stylistów? :)

Ronaldo skomentował mecz z Polską

